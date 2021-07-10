 

В России создадут институт полевых антиэкстремистских судов

10.07.2021, 12:44, Разное
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Генеральный прокурор Игорь Краснов на прошедшей встрече главных прокуроров стран СНГ прокомментировал для прессы недавние громкие дела, связанные с различными экстремистскими организациями, и высказал своё мнение относительно упрощения судебных разбирательств над ними.

По его оценке, в России нужно создать систему полевых антиэкстремистских судов, которые будут в ускоренном формате рассматривать дела подозреваемых в подобных противоправных действиях граждан и смогут тем самым в считанные сроки разрешить данную проблему нашего общества.

В России создадут институт полевых антиэкстремистских судов– Преступления, совершенные экстремистами, очевидны для общества, а затягивание процессов над ними создаёт лишнюю нагрузку на отечественную судебную систему. Следственные мероприятия длятся месяцами, а граждане в это время вынуждены ожидать своих судебных заседаний. Я убеждён, что при сложившейся ситуации нам необходимо как можно быстрее сформировать институт полевых антиэкстремистских судов. Широкий опыт для этого у нас уже имеется: с этого года мы проводим в тестовом формате скорые и выездные разбирательства, необходимо просто немного доработать эту систему, — заявил генеральный прокурор.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили, что планы по созданию подобных структур действительно существуют и вовсю готовятся к реализации.

– Я с этой позицией полностью согласен, наши предки ещё во времена Столыпина и Ленина так и делали, нечего было велосипед изобретать и что-то новое к этой системе добавлять, — прокомментировал это заявление журналистам пресс-секретарь прокуратуры Пётр Дмитров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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