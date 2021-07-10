Медики назвали продукты, способные замедлить развитие болезни Альцгеймера

Ученые назвали продукты, которые нужно употреблять, чтобы замедлить развитие болезни Альцгеймера. Исследователи прогнозируют, что к 2160 году в некоторых частях планеты количество пациентов с данным диагнозом вырастит в три раза.

Чтобы замедлить процесс развития болезни Альцгеймера, необходимо соблюдать диету с высоким содержанием флавоноидов. Речь идет о растительных красителях, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Кроме того, они подавляют воспалительные процессы и предотвращают развитие онкологии. Эти вещества содержатся в темном шоколаде, чае, свежих ягодах.

Болезнь Альцгеймера является серьезной проблемой для человечества. Важным фактором считается поддержание состояния людей посредством питания, поскольку медикаментозное лечение патологии отсутствует.

В исследовании, которое длилось 20 лет, приняли участие почти три тысячи человек. Результаты показали, что диета с высоким содержанием овощей и фруктов замедляет начало развития болезни. Эксперты порекомендовали включить в рацион на постоянной основе орехи и различные семена.

Источник: profile.ru