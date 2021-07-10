 

Инженеры из Китая создали футболку-холодильник для защиты от жары

10.07.2021, 9:32, Разное
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Инженеры Ма Яогуан и Тао Гуанмин из Китая создали футболку-холодильник для защиты человека от аномальной жары. Их изобретение способно не просто отражать тепло, но и забирать его у тела, отдавая во внешнюю среду.
За основу своей работы авторы работы взяли наработки коллег из Стэндфордского университета в США. Там специалистам удалось создать ткань из нанопористого полиэтилена и их разработка могла охлаждать тело человека на 3 градуса. Минусом была толщина всего 45 микрометра, что не сильно отличается от толщины человеческого волоса. Это вызвало сомнения в прочности и долговечности нового материала и его разработка остановилась. В Китае же инженеры решили создать аналогичную ткань, но заметно толще и прочнее. Для этого они использовали полилактид, добавив в его волокна наночастицы диоксида титана. На выходе у научных сотрудников получился текстиль 550 микрометров (0,55 мм).

Ткань тут же решили протестировать в реальных условиях. Из неё сделали плотно облегающий жилет и покрыли им одну сторону добровольца. На вторую сторону поместили белый хлопок аналогичной толщины. Респондент провёл ровно час на шезлонге под палящим солнцем и спустя это время замеры показали заметное отличие. Обычная футболка не сильно защитила от жары, в то время как новая разработка смогла не только воспрепятствовать поглощению тепла от окружающей среды, но и забирала тепло у человеческого тела, понизив его температуру на 5 градусов. Эффект ощутил и сам доброволец.

Разработка не прошла мимо американских коллег, и они заинтересовались другими характеристиками нового материала. В частности, будет ли он так же эффективен при физической активности и в случае, когда ткань не прилегает плотно к телу. Создатели из Китая не сомневаются в своей разработке и уже находятся в поисках текстильного предприятия, которое примет заказ на создание их футболок-холодильников. При этом, как объяснили Ма Яогуан и Тао Гуанмин, футболки из такой ткани будут стоит в среднем на 10% дороже обычных, так как процесс создания не требует внушительных средств и крайне прост.



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