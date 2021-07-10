Певица Валерия рассказала о последствиях вакцинации

Певица Валерия в Instagram подробно рассказала, как члены ее семьи перенесли вакцинацию против COVID-19. Артистка поделилась этой информацией на странице у актрисы Эвелины Бледанс.

Эвелина Бледанс пояснила фолловерам, что получила первую дозу прививки от коронавируса. Она заявила, что несколько дней после инъекции чувствовала себя плохо. Возможно, это связано с тем, что уровень антител к COVID-19 у ведущей и так был высоким. Некоторое время назад она переболела коронавирусом, но ей нужно было вакцинироваться, чтобы поехать с сыном в санаторий. Артистка призвала подписчиков рассказать, как они перенесли вакцинацию.

Валерия рассказала, что от коронавируса вакцинировалась вся ее семья. По словам певицы, почти все родственники перенесли прививку легко. Взрослые члены ее семьи практически ничего не почувствовали, проявления в виде температуры и боли в месте укола фиксировались у молодежи. Тяжелее всего пришлось дочери Иосифа Пригожина – Елизавете. Несколько дней она лежала с температурой 39 градусов.

Валерия и члены ее семьи перед вакцинацией познакомились с академиком и микробиологом Александром Гинцбургом. Он ответил на все вопросы, касающиеся прививки. После этого Валерия и ее родственники приняли решение о вакцинации, несмотря на то, что у некоторых были антитела. Минувшей весной коронавирусом переболела сама певица и Иосиф Пригожин. Последний перенес болезнь очень тяжело, в один момент присутствовал высокий риск наступления летального исхода. Невестка артистки Лиана Шульгина перенесла коронавирус во время беременности.

Источник: www.instagram.com