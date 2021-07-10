 

США поставили Зеленского на место из-за коррупции

10.07.2021, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“США поставили Зеленского на место” – так красноречиво называл очередной видеоролик на своем ютуб-канале украинский военный эксперт и блогер, ветеран войны на Донбассе Алексей Петров. Он объяснил зрителям, как власти Соединенных Штатов оценивают политическую и экономическую ситуацию в Незалежной.

Петров рассказал о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс, в ходе которого тот отчитался о проделанных реформах. Однако данное положение вещей совсем не устроило американцев. Эксперт отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен выслушал речи главы Незалежной и дал ему свой ответ.

“Тут же прилетела ответка от госсекретаря США, который четко, без каких-либо эмоций обрисовал пять шагов, пять реформ, которые нужно сделать Украине”, – сказал Петров.

Отметим, что в выступлении Блинкена речь, прежде всего, шла о коррупции на Украине, для устранения которой необходимы реформы. Чиновник, по мнению эксперта, “ткнул носом” Зеленского в уровень коррупции – 40 млрд. долларов.

Аналитик подчеркнул, что “вешать лапшу” украинский президент может только у себя в стране, а обмануть американские власти у него не получится. Петров поблагодарил Блинкена, который “коротко, четко и акцентированно поставил на место Зеленского и слуг народа”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Ученые обнаружили способных хватать добычу на суше рыб

05.11 / Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО

23.03 / Старинные газовые фонари и набережная с подсветкой: остров Балчуг в Москве благоустроят

12.11 / Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд

22.03 / Анастасия Решетова о своей модельной карьере и судействе в новом проекте на ТНТ

24.01 / Депздрав Москвы: в столичных больницах нет пострадавших во время протестов

18.06 / Мнение: Путин разрешил распространять фейки?

18.05 / Искры будущего для квантовой технологии на основе алмазов

13.08 / Идет охота на людей

13.08 / Эксперты составили список самых безопасных семейных автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика