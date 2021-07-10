Площадь лесных пожаров под Челябинском возросла почти втрое

Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла почти втрое по сравнению с данными сутки назад – до 14 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что продолжается борьба в зоне природных пожаров в Челябинской области, по данным на 6.00 мск общая площадь пожаров в трех районах области составляет 14 тыс. гектаров, передает РИА «Новости».

Огнем лесных пожаров уже уничтожено 71 строение – это жилые дома и садовые домики, пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.

Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС РФ в количестве 170 человек и 28 единиц техники.

К ликвидации привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда.

Накануне сообщалось, что природный пожар в населенном пункте Джабык в Челябинской области перекинулся более чем на 60 домов, в том числе 40 жилых. Также пожар охватил очередной населенный пункт – поселок Запасное Карталинского района.

Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляла на тот момент 4,8 тыс. гектаров.