Названы самые богатые и бедные регионы России

Самыми богатыми регионами РФ с точки зрения доходной части бюджетов в 2021 году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков.

Бурков сообщил, что если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область, передает РИА «Новости».

В антилидерах – республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.

«Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», – отметил эксперт.

По его словам, одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов: «Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40% от объема собственных доходов».

«Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов «богатства» ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью», – указал Бурков.

Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва «компаний-доноров», доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказание услуг, а также сельское хозяйство.

«Наряду с этим, низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности», – отметил эксперт.

Он считает, что резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ждать не стоит.

«Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения», – заключил Бурков.

Ранее были названы регионы РФ с самыми высокими доходами населения: это Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва.