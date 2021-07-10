“Новый рекорд”. В Украине за сутки сделали 114,7 тыс. прививок от COVID-19

В Минздраве отметили, что это “новый рекорд прививок за сутки”.

53 820 человек получили первую дозу вакцины, 60 840 получили вторую и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 2 277 228 человек, из них получили одну дозу – 2 277 226 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 143 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок”, – говорится в сообщении.

9 июля прививки делали 697 мобильных бригад, также работали 1562 прививочных пункта и 38 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1893962247433538

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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