 

Доктор Мясников призвал россиян отказаться от соли и сахара

10.07.2021, 8:38, Разное
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Доктор Александр Мясников в рамках своей авторской программы на “России-1” призвал россиян отказаться от массового потребления вкусной еды, где в большом количестве присутствует соль и сахар. Эти продукты могут вызывать развитие серьезных заболеваний.
Нормой потребления соли в сутки является пять граммов, а россияне превышают ее минимум в два раза. По словам доктора Мясникова, многие стали забывать, что регулярно есть вкусные продукты – вредно. Врач призвал включить в повседневный рацион фрукты, овощи, нежирное мясо, бобовые, рыбу, птицу.

Доктор заметил, что, когда люди выживали в достаточно суровых условиях, они вынуждены были делать заготовки на зиму. Существует даже теория, согласно которой показатели роста заболеваемости раком желудка снизились после того, как в домах появились холодильники. С тех пор люди стали есть существенно меньше солонины.

Врач призвал россиян употреблять в день 500 граммов овощей и 500 граммов фруктов. Лучше всего есть продукты, растущие в регионе, где проживает человек. Настоящие фрукты и овощи без добавления различных химикатов могут храниться максимум двое суток.

Источник: news.ru



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