Популярный препарат против коронавируса оказался неэффективным

Медики выяснили, что популярный препарат для лечения коронавируса оказался неэффектвивным. По их словам, антибиотик под названием азитромицин не улучшил состояние людей с COVID-19, у которых заболевание протекало в легкой и средней форме. Кроме того, не была снижена вероятность попадания пациентов в отделение реанимации.

Результаты проведенных наблюдений показали, что медики должны перестать назначать азитромицин для лечения коронавируса. Это уменьшит риск того, что бактерии приобретут стойкость к действию лекарственного препарата. В первые месяцы после стремительного распространения COVID-19 французские врачи заявили, что им удалось подавить вирус и уменьшить его негативные проявления посредством приема азитромицина и гидроксихлорохина. Последний препарат представляет собой средство против малярии.

Последующие наблюдения показали, что в дозах, безопасных для здоровья пациента, гидроксихлорохин не может защитить пациентов от коронавируса. Многие исследователи предполагали, что азитромицин оказывает позитивное воздействие на организм людей с легкой формой COVID-19, поскольку присутствует мощный противовоспалительный эффект.

Группа ученых из Великобритании провела клинические испытания, которые длились полгода. В них приняли участие 300 человек с подтвержденным тестом на коронавирус, но без явных симптомов. Специалисты хотели отследить, как лечение азитромицином повлияет на дальнейшее развитие заболевания. Результаты показали, что регулярный прием данного антибиотика не улучшил состояние пациентов. К тому же не была снижена вероятность их госпитализации.

Источник: nauka.tass.ru