 

Стало известно о новых претендентах на наследство Владимира Меньшова

10.07.2021, 8:38, Разное
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Источники рассказали о новых претендентах на наследство культового режиссера и актера Владимира Меньшова. Считается, что о своих правах могут заявить совершенно посторонние люди.
В актерской среде продолжает обсуждаться смерть режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля в результате последствий коронавируса. Создатель фильма «Москва слезам не верит» оставил родственникам приличное состояние. Согласно законам, наследство должны получить жена Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова. В то же время некоторые представители шоу-бизнеса считают, что на счета, дачу и квартиру мэтра могут претендовать и другие люди.

Владимиру Меньшову при жизни удалось накопить приличное состояние. Режиссер проживал в роскошной квартире с Верой Алентовой, которая находится в самом центре Москвы. Риелторы оценили этот объект недвижимости в 50 миллионов рублей. К тому же у режиссера был дом в Московской области, стоимость которого составляет 30-40 миллионов рублей. У мэтра имелись счета в банке и предметы антиквариата.

Пока отсутствует информация о том, успел ли Меньшов оставить завещание. Если этот документ не был составлен, на имущество смогут претендовать жена и дочь. Однако не исключено, что на горизонте могут появиться внебрачные дети, которые заявят о своих правах.
Владимир Меньшов на несколько лет расходился с Верой Алентовой. Он пытался строить отношения с актрисой Людмилой Туевой. После расставания с режиссером последняя родила сына.

Источник: sobesednik.ru



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