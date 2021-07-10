Стало известно о новых претендентах на наследство Владимира Меньшова

Источники рассказали о новых претендентах на наследство культового режиссера и актера Владимира Меньшова. Считается, что о своих правах могут заявить совершенно посторонние люди.

В актерской среде продолжает обсуждаться смерть режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля в результате последствий коронавируса. Создатель фильма «Москва слезам не верит» оставил родственникам приличное состояние. Согласно законам, наследство должны получить жена Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова. В то же время некоторые представители шоу-бизнеса считают, что на счета, дачу и квартиру мэтра могут претендовать и другие люди.

Владимиру Меньшову при жизни удалось накопить приличное состояние. Режиссер проживал в роскошной квартире с Верой Алентовой, которая находится в самом центре Москвы. Риелторы оценили этот объект недвижимости в 50 миллионов рублей. К тому же у режиссера был дом в Московской области, стоимость которого составляет 30-40 миллионов рублей. У мэтра имелись счета в банке и предметы антиквариата.

Пока отсутствует информация о том, успел ли Меньшов оставить завещание. Если этот документ не был составлен, на имущество смогут претендовать жена и дочь. Однако не исключено, что на горизонте могут появиться внебрачные дети, которые заявят о своих правах.

Владимир Меньшов на несколько лет расходился с Верой Алентовой. Он пытался строить отношения с актрисой Людмилой Туевой. После расставания с режиссером последняя родила сына.

Источник: sobesednik.ru