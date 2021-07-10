Корреспондент – премьер Украины уверен, что страна станет членом НАТО и ЕС через 5—10 лет

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что Украина сможет получить членство в НАТО и Европейском союзе в течение 5—10 лет. Как пишет «Корреспондент», Шмыгаль добавил, что движение официального Киева к членству в ЕС не останавливается и что важным вопросом европейского будущего Украины остаётся последовательная реализация реформ.



Reuters

Украина намерена получить членство в НАТО и Европейском союзе в течение 5—10 лет. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5—10 лет», — заявил премьер и подчеркнул, что этот шаг зависит не только от Украины, но и от других стран.

При этом глава правительства отметил, что движение официального Киева к членству в ЕС не останавливается и что важным вопросом европейского будущего Украины остаётся последовательная реализация реформ.

Шмыгаль также напомнил, что ЕС уже стал главным торговым партнёром Украины.

«Продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки, работаем над подписанием промышленного, авиационного и таможенного безвизов», — добавил он.