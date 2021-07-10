 

Политолог Сатановский обвинил США в убийстве президента Гаити

10.07.2021, 8:32, Разное
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Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский уверен, что американцы планировали арестовать президента Гаити Жовенеля Моиза. Однако попытка провалилась – политика убили. Об этом он написал в авторском телеграмм-канале “АРМАГЕДДОНЫЧ”.

“Ну, вот и пришла ясность с Гаити. Американцы там президента убили” – заявил Сатановский.

Фактически политолог обвинил США в убийстве гаитянского лидера. Он иронично поинтересовался, есть ли у кого-нибудь еще вопросы по поводу соблюдения международного права, поведения мирового сообщества, работы ООН и “прочей лапши”.

При этом эксперт отметил, что российские власти ведут себя по-джентельменски во внешней политике, они соблюдают установленные правила игры. Политолог уверен, что США “делают, что хотят” на территории, входящей в их сферу влияния, руководствуясь Доктриной Монро.

“Надо куда-то вторгнуться и оккупировать какую угодно страну, вторгаются и оккупируют. Надо свергнуть, арестовать, судить или просто убить какого-нибудь президента или премьер-министра, сделают”, – отметил Сатановский.

Ученый заявил о необходимости брать пример с американцев и ввести российские войска в некоторые страны: “На Украине и в Молдавии, в Прибалтике и Грузии, да и в Восточной Европе, при таком подходе, как у Штатов, давно должны стоять наши гарнизоны”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Евгений Сатановский предложить повесить президента Украины Владимира Зеленского. Так эксперт ответил на дерзкое заявление лидера Незалежной, что над Госдумой должен был бы висеть желто-голубой флаг, если бы русские и украинцы были одним народом.



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