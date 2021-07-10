Умер на 23 минуты и попал в Ад

В Аду есть разные степени наказания, и его в основном просто держали в изоляции, однако даже в одиночной темнице Билл сполна ощущал зловоние Ада, описывая его как отвратительный, гнилостный и мерзотный запах.

Мужчина по имени Билл Уайз рассказал, что на 23 минуты оказался в состоянии, похожем на клиническую смерть, и за это время он совершил путешествие в Ад, где увидел как "миллионы людей кричали в муках в задымленных темницах".

Интервью с Биллом Уайзом появилось недавно на американском канале TCT Network.

Это случилось пару десятков лет назад. Тогда ночью Билл встал и пошел на кухню, чтобы выпить воды. Он заметил, что тогда было 3 часа ночи. Внезапно ему стало плохо и тут же что-то выдернуло его душу из физического тела, а потом "зашвырнуло" в длинный туннель.

Как правило, пережившие подобное люди потом описывают, как побывали на Небесах, где видели умерших родных, Ангелов или даже самого Иисуса Христа. Но Билл оказался в Аду.

"Становилось все жарче, и вот я приземлился на каменный пол в тюремной камере в Аду. Там были каменные стены, решетки, это было больше похоже на темницу – грязную, вонючую, наполненную дымом темницу".

Не успел Билл понять, что произошло, рядом с собой в камере он увидел двух страшных существ, они были огромными и каким-то чувством Билл понял, что это демоны.

Билл не описывает подробности, что они говорили и как себя вели, но кратко указывает, что эти демоны начали богохульствовать (говорить мерзости о Боге) и вести себя очень "свирепо".

"Жара тут была невыносимая и я постоянно задавался вопросом, как я могу выдерживать такое и быть живым. И почему я сюда попал и каким образом?"

А затем демоны направили свою ненависть непосредственно на Билла. Один из них схватил Билла и с силой швырнул его об стену.

"Я чувствовал себя так, как будто все мои кости сломаны. Да, я понимаю, что у души нет костей, но мне так казалось".

Продолжая описывать свой странный опыт, Билл утверждает, что далее его тюремная камера осветилась тем, что, как он считал, было Божьим присутствием, прежде чем она снова погрузилась во тьму.

Затем он говорит, что демоны вывели его из тюремной камеры и поставили рядом с "очень настоящей" огненной ямой. Билл увидел в этой яме тысячи людей, кричащих и горящих, добавив, что они выглядели как живые скелеты.

Билл рассказывает, что в этом месте он увидел разные степени наказания и что его в основном держали в изоляции, однако он сполна

Он говорит, что в Аду существовали разные степени наказания, и его в основном просто держали в изоляции, однако даже в одиночной темнице Билл сполна ощущал зловоние Ада, описывая его как отвратительный, гнилостный и мерзотный запах.

А потом Билл внезапно очнулся живым и невредимым на полу кухни в своем доме. Судя по часам, от отключался всего на 23 минуты. В последующие годы он написал книгу о своем случае, называв ее "23 минуты в Аду", которая стала бестселлером New York Times в 2006 году.