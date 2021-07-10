ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией

Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.

«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».

Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.

«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.

Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.

Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.

Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.

С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.