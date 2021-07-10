 

На Украине захотели получить от РФ и Германии «репарации»

10.07.2021, 8:14, Новости дня
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Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и РФ «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».

Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от РФ за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.

Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.

Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от РФ выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить РФ компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».



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