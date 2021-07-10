Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, указывается в прогностической карте учреждения.

«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что предупреждение о жаре в столице и в области действует до 16.00 11 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу воздух прогреется до 30 градусов.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что жара в этом году – более опасная, чем в 2010 году.

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с коронавирусом.