Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, указывается в прогностической карте учреждения.
«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что предупреждение о жаре в столице и в области действует до 16.00 11 июля.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу воздух прогреется до 30 градусов.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что жара в этом году – более опасная, чем в 2010 году.
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с коронавирусом.
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