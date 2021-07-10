Почти все, чему нас учили, неверно: операция Highjump и пришельцы на Земле

Термин «теория заговора» используется теми, кто находится у власти, чтобы очернить и очернить любое сомнение в их преступной деятельности. Это эквивалентно прекращению дебатов, назвав оппозиционную партию расистской.

Когда человека ловят на измене супругу или на работе, он часто пытается скрыть свою вину с помощью гнева или насмешек над разоблачителем. Чтобы узнать правду о чем-либо, ищите там, где вы встречаетесь с наибольшим сопротивлением…. теперь вы находитесь над целью.

Ниже приведены секреты, преступления и прикрытия, которые были отклонены как теории заговора . Я предлагаю противодействующую теорию каждому событию, подкрепленную фактами, которые постепенно раскрываются участниками, рассекреченными документами, скрытыми или удаленными свидетельскими показаниями, а также малоизвестными или скрытыми доказательствами.

Операция HighJump : военная миссия США в Антарктике в 1946 году. Ее возглавлял Адам Берд.

Официальная версия: 13 кораблей и 33 самолета были отправлены в Антарктику для тренировок в условиях холодной погоды, расширения суверенитета США над континентом и изучения возможности использования замороженных взлетно-посадочных полос для военной авиации. Миссия столкнулась с неудачами и погодными условиями, заставившими отступить от миссии.

Правда: нацистам помогали в их технологиях с 1930-х годов рептильные инопланетяне, известные как Драко. Драко тысячелетиями использовали Землю в качестве базы для операций и использовали людей в качестве источника пищи. Немцы были очень откровенны в изучении Антарктики в 1938–1993 годах, называя ее Новой Швабенландом .

Нацисты смогли построить антигравитационные тарелки, но они не смогли с их нынешними технологиями успешно использовать их в войне. Антигравитационные капсулы располагались по окружности корабля. Движение зависит от изменения силы тяжести каждой капсулы с чрезвычайной точностью. У нацистов не было компьютеров, поэтому они управляли тарелками с ручками и циферблатами, что оказалось трудным.

Вооружение состояло из обычных пушек и пулеметов, прицеливание из которых также оказалось затруднительным при качании тарелки. Блюдца были построены с использованием существующей технологии стальных котлов и поэтому были уязвимы для огня самолетов и наземных подразделений союзников. Они также были ограничены полетом в низкой атмосфере.

Нацисты смогли использовать тарелки для транспортировки на южный полюс, где Драко построили очень большую подземную базу. База имеет вход около вершины горы, а шахта проходит мимо уровня земли в скалу. База имеет площадь в квадратные мили с туннелями, ведущими к нескольким другим базам / городам на квадратные мили.

Нацисты отступили туда в конце войны. Несколько подводных лодок не сдались союзникам и отправились в Антарктиду. Адм Бэрд и союзники знали об этом из пленных нацистских солдат, освобожденных рабов и захваченных документов. Союзники не знали размеров нацистской базы. Адм Берд не верил рассказам о Драко.

Задача адмирала Берда заключалась в уничтожении оставшейся нацистской базы и солдат. По прибытии в Антарктиду Адм Берд атаковал базу, но потерпел поражение, когда американские истребители были сбиты световыми лучами с инопланетных кораблей или врезались в невидимые преграды (силовые поля). Было потеряно несколько кораблей и почти все самолеты.

Кому было выгодно: поскольку это было поражением для США, конечной выгоды не было. Планировалось, что это будет окончательное поражение оставшейся части нацистской армии, которая не сдалась.

Сокрытие принесло пользу администрации Трумэна, которая не рассказала миру, что нацистские солдаты остались живы и находятся в состоянии войны. Год спустя Трумэн столкнется с крушением в Розуэлле и убедительным доказательством инопланетного присутствия на Земле.

Нацисты воспользовались передачей технологий от «Драко», а также защитой от союзников, став «гостями» на базе в Антарктиде. Драко извлекли выгоду из того, что у них был плененный, племенной рабочий класс людей и источник пищи. Нацисты до сих пор служат рабочими и солдатами Драко, и не только на Земле. У Драко, несомненно, есть другие базы и горячие точки в галактике, которым нужны расходные солдаты.

Инопланетяне: любое существо, транспортное средство, предмет или камень, которые не с Земли. Чаще всего используется для обозначения гуманоидов.

Официальная версия: инопланетян не существует. Может быть, инопланетяне существуют. Возможно, инопланетяне существуют, но они не представляют угрозы для Земли.

Правда: это не только возможно, но и с вероятностью 99,999%, что во Вселенной существуют другие разумные гуманоидные существа. Большой вопрос в том, находятся ли они на Земле сейчас или в прошлом. Ответ ДА ​​обоим.

Мы без сомнения считаем, что наши современные астрономы могут открывать планеты, вращающиеся вокруг других звезд в нашей галактике. Мы также признаем, что они могут определить, являются ли планеты каменистыми или газовыми гигантами, и находятся ли они в «обитаемой зоне», где может существовать жизнь. Разве это не возможно, если не очень вероятно, что инопланетные цивилизации проводили подобные наблюдения? Разве тогда эти инопланетные цивилизации не могут в конечном итоге отправиться на Землю, как только они совершат межзвездное путешествие? Разве не возможно, чтобы несколько инопланетных цивилизаций открыли нас и совершили путешествие тысячелетия назад?

Говорят, что никакую достаточно продвинутую технологию нельзя отличить от магии. Чем больше технологическая разница между примитивным обществом и развитым обществом, тем сильнее контроль над меньшим обществом. При наличии достаточных технологий продвинутое существо могло появиться как бог.

Именно это и произошло в истории человечества. Римская и греческая мифология на самом деле посвящена инопланетным существам и их взаимодействиям с земными цивилизациями. Молния Зевса была передовой технологией инопланетян. Боги, живущие в облаках, были инопланетянами на антигравитационных кораблях. Химеры: сатиры, кентавры, горгоны, грифоны, минотавры и пегасы, возможно, были настоящими генетически модифицированными существами.

В Библии есть истории о Нефилуме и гигантах в книгах Иезекииля и Царей. На петроглифах, которым тысячи лет, изображены очевидные космонавты и существа в скафандрах. Наскальные рисунки каменного века изображают существ в скафандрах. Легенды Индии повествуют о богах в огненных колесницах, называемых Виманами.

Племя догонов знало о двойном двойнике Сириуса за несколько десятков лет до того, как его обнаружили астрономы. На ацтекской резьбе изображены космонавты в шлемах. В храме Сети в Абидосе есть иероглифы с изображением космического корабля, вертолета и подводной лодки. Гробница фараона Тутанхамона содержала золотые модели реактивных самолетов.

Землю посещали и преследовали многочисленные инопланетяне еще до появления письменных свидетельств. Земля также была полем битвы для войн с инопланетянами. Земля, Луна, Марс и луны Марса, Юпитера, Урана и Нептуна были добыты инопланетянами для получения ресурсов. На Луне, Марсе и Фобосе есть сфотографированные здания и артефакты. Доказательства того, что на Земле были другие цивилизации, неопровержимы.

Итак, что насчет сегодняшнего дня? Есть ли среди нас инопланетяне? Опять же, абсолютно. Во-первых, это инцидент, о котором говорилось выше, операция «Высокий прыжок». Во-вторых, происходят многочисленные аварии транспортных средств инопланетян, не только в Розуэлле, но и во многих других, таких как корабль на дне Балтийского моря.

Имеются данные о многочисленных увечьях скота и похищениях людей. Мы нашли у людей странные имплантаты. Есть несколько сообщений о инопланетянах, живущих под землей на базе Дольче, а также случайных пещерных спелеологов, которые столкнулись с инопланетянами.

С другой стороны, у нас есть удлиненные черепа в музее в Перу, гуманоид Атакама и трехпалая мумия. Анализ ДНК каждого гена FOXP2 показывает, что ни один из них не является человеческим.

Еще есть неудобная правда о Доблестном Торе. В 1957 году космический корабль (НЛО) приземлился в Александрии, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Полицейский засвидетельствовал это, а затем увидел, как из машины вышел белый мужчина и попросил, чтобы его отвезли к президенту. Затем Тору дали квартиру в Пентагоне, где он пробыл три года. Тор сказал, что он был с Венеры, где его люди жили под землей.

Тор был «искусственным человеком» в том смысле, что у него было 6 пальцев рук и ног; одно огромное легкое, одно огромное сердце, без пупка и очевидный IQ зашкаливающий. Он говорил более чем на 100 языках. Его кровеносные сосуды больше по размеру и несут кровь на основе гемоцианина. Кровь гемоцианина синего цвета, на Земле он содержится в моллюсках и насекомых.

Он привел с собой еще двоих с Венеры, мужчину и женщину. Его целью было убедить лидеров Земли отказаться от войны, особенно ядерной войны, и взамен он предложил лекарство от всех болезней и безграничную энергию. Его предложение было отклонено, возможно, из-за неподходящего момента. Если бы он приземлился в 1800-х годах или даже во время Первой мировой войны, предложение было бы более воспринято.

Как и в случае с другими теориями заговора, правда всегда открывается, но не обязательно признается как таковая. Если вы внимательно прислушаетесь к каждому слову, вы услышите правду, но правда будет смешана со всей вышеупомянутой уловкой. Каждый из нас должен решать. Используйте логику, а не эмоции. Даже в самой фантастической дезинформации найдется кусочек правды, который вы сможете извлечь. Соберите достаточно отрывков правды, и вы сможете собрать гору фактов.