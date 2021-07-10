В Украине за сутки подтвердили 507 случаев COVID-19
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Среди заболевших – 33 медика и 41 ребенок
Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 809 заболевших, госпитализировано 364 пациента.
Новость дополняется…
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Леонид КРАВЧУК
Первый президент Украины
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет