В Украине за сутки подтвердили 507 случаев COVID-19

Среди заболевших – 33 медика и 41 ребенок

Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 809 заболевших, госпитализировано 364 пациента.

Новость дополняется…

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Леонид КРАВЧУК

Первый президент Украины

—