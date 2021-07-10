 

В Украине за сутки подтвердили 507 случаев COVID-19

10.07.2021, 7:48, Новости дня
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Среди заболевших – 33 медика и 41 ребенок

Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 809 заболевших, госпитализировано 364 пациента.

Новость дополняется…

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Леонид КРАВЧУК
Первый президент Украины

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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