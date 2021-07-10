 

Бандере хотят вернуть звание Героя Украины

10.07.2021, 7:38, Разное
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Личность нацистского преступника Степана Бандеры, который в годы Великой Отечественной воевал против Красной Армии, не дает покоя украинским политикам уже многие годы. Они то и дело пытаются набрать политических очков за счет коллаборациониста, который так почитаем в среде националистов Незалежной.

Бандере хотят вернуть звание Героя Украины. Об этом в ходе политического ток-шоу на местном телеканале рассказал журналист Виталий Крутяков. Он сообщил гражданам, что в Верховной Раде Украины рассматривается соответствующий законопроект.

Постановление, внесенное в парламент республики, предполагает присвоения высшего звания “Герой Украины” Степану Бандере и его “брату по оружию” из ОУН, не менее известному стороннику нацистов, Роману Шухевичу.

На сей раз выехать на теме национализма и повысить рейтинг стремятся “слуги народа” из партии Владимира Зеленского. Так, руководитель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев – однопартиец президента – заявил, что поддерживает идею присвоения Бандере и Шухевичу звания Героя Украины. Более того, он уверен, что “высокое звание” должны получить и другие деятели.

С этим мнением согласны, по меньшей мере, еще 80 депутатов, которые стали соавторами скандального законопроекта. Примечательно, что решение вернуть Бандере звание Героя Украины некоторые народные избранники пытаются выдать за волю украинцев. Так, Михаил Цимбалюк считает, что глава Незалежной Владимир Зеленский не должен противостоять их желанию.



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