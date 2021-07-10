NBC – не благотворительная акция, а защита США — Болтон объяснил, почему американцы должны остаться в Афганистане

Вывод американских войск из Афганистана представляет «смертельную опасность» для Соединённых Штатов. Такое мнение в интервью NBC высказал бывший советник Белого дома Джон Болтон. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не стремился установить демократию в охваченной войной стране, а всего лишь пытался защитить собственных граждан от терроризма.

Я хочу поговорить с тем, кто непосредственно работал над афганской проблемой при прошлой администрации и в то время, когда наши войска впервые отправились туда в начале этого века. С нами на связи бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности и экс-постпред США при ООН Джон Болтон.

Посол Болтон, рады вас приветствовать. Позвольте задать вам вопрос, если бы у вас была возможность принять это решение, то стал бы Кабул тем же, чем являются Корея и Германия для американских войск? Стали бы вы по крайней мере выступать за необходимость постоянного военного присутствия для сохранения стабильности? Вы бы поступили так, если бы у вас была возможность принимать единоличное решение?

ДЖОН БОЛТОН, экс-советник Белого дома по национальной безопасности: В 2001 году мы надеялись, что в этом не будет необходимости. Но вопрос, который стоит перед США сегодня, стоял вчера и будет стоять завтра: как лучше всего защитить мирное население и национальные интересы Америки? И это сложное решение. Эта борьба тянется очень долго.

Но давайте говорить начистоту: мы вошли в Афганистан, мы оставались в Афганистане для того, чтобы защищать не афганцев, а американцев. И, на мой взгляд, этот вывод войск и всех остальных американских агентств, затрагиваемых этим решением, создаёт смертельный риск для национальных интересов США в сфере безопасности.

И позвольте сказать откровенно ещё кое-что: речь не идёт об узкопартийной точке зрения. Потому что, по моему мнению, в случае переизбрания Дональд Трамп поступил бы точно так же, как и Джо Байден. Это тотальная ошибка, и я боюсь, что мы ощутим её последствия в не столь отдалённом будущем.

Послушайте, продолжающееся американское военное присутствие в Корее и в Германии не являются столь непопулярными. Но общественное мнение имеет значение, ведь так? И отношение к этой войне объединяет людей самых различных взглядов. Это не один из тех вопросов, которые раскалывают общество на два противоположных лагеря.

Нет ли вины политического руководства в том, что они не разъяснили, в чём заключается наша миссия? Потому что, когда эта миссия подавалась как попытка привнести демократию, многие говорили: «Удачи! Вы говорите о стране, которая отстаёт в своём развитии на пару столетий».



ДЖОН БОЛТОН: Я никогда не считал, что наша миссия заключалась в продвижении демократии в Афганистане. Бог — свидетель, я желаю афганскому народу всего хорошего, но мы находимся там не ради его блага. Речь не о благотворительной акции со стороны США. Мы находимся там, как я уже сказал, чтобы защищать невинное гражданское население Америки от нового теракта 11 сентября.

Я убеждён, что общество ополчилось на эту войну, и полностью возлагаю вину за это на наше политическое руководство. За последние 12 лет наши президенты чётко не разъяснили, почему мы находимся там.

Мы все хотели «выиграть войну». К сожалению, расстановка террористических сил в Афганистане и многих других частях мира не позволяет этого добиться. Но вопрос в том, что вы предпочтёте: защиту от террористических атак на США в таких местах, как Афганистан, или на американских улицах и в американском небе.

Я думаю, если бы политическое руководство объяснило суть миссии, признало её растянутость во времени, американский народ бы это понял. Ведь американский народ понимает, что продолжительное развёртывание наших войск в Германии и Японии помогло нам выиграть холодную войну. Более того, наши войска всё ещё там находятся. Когда причины объясняются и они оказываются вескими, то американский народ поддерживает развёртывание войск для своей защиты.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.