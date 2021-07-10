Bloomberg – в ближайшем будущем юань не отберёт у доллара статус мировой резервной валюты номер один

Некоторые эксперты в последние годы постоянно предсказывают конец эпохи доллара в качестве мировой резервной валюты, причём его «преемником» на мировом финансовом рынке чаще всего называют китайский юань. Однако последние данные МВФ наглядно показывают, что доллар пока значительно опережает всех своих конкурентов. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных перемен в ближайшем будущем, пишет Bloomberg.

Останется ли доллар США по-прежнему «валютой номер один»?

Состав официальных валютных резервов:

1. доллар США — 59,5%;

2. евро — 20,5%;

3. японская йена — 5,9%;

4. фунт стерлингов — 4,7%;

5. юань — 2,45%.

Источник: данные МВФ (за 1 квартал 2021 года).

Кто-то постоянно говорит о том, что доллар теряет свой статус в качестве мировой резервной «валюты номер один». И конечно, постоянно говорят и о том, сможет ли Китай занять это место?

Естественно, Китай хотел бы стать лидером и занять место резервной мировой валюты. Однако этого просто не произойдёт — по крайней мере не в условиях комунистической страны, где правила настолько быстро меняются.

Люди хотят стабильности. Они хотят знать, куда они направляются, — и самое главное, они хотят свободы. Кроме того, они хотят иметь банковские системы, которые предлагают США, а Китай просто не может этого предложить. Внутри страны он ещё мог бы это сделать, но не на внешнем рынке.

Итак, есть ли какие-то опасения, именно в ближайшей перспективе, что доллар утратит свои позиции? Нет, хотя всегда будут и разговоры о том, что может произойти на протяжении следующего десятилетия. И конечно же, надо смотреть в оба глаза, потому что и это тоже может случиться.

Думаю ли я, что так произойдёт прямо сейчас? Пока на горизонте не видно никаких признаков того, что это случится.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.