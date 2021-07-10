 

Der Spiegel – пандемия привела к резкому спаду рождаемости в США и Европе

10.07.2021, 5:54, Новости дня
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Пандемия коронавируса привела к заметному снижению числа новорождённых в США и Европе, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование ООН. К примеру, в Испании и Франции рождаемость в январе этого года упала на 20 и 13,5% соответственно: эксперт ООН Рэйчел Сноу объясняет это тем, что люди предпочитают воздержаться от беременности в нестабильные времена.


Reuters

За время пандемии коронавируса количество новорождённых в США и Европе заметно снизилось, пишет Der Spiegel, ссылаясь на данные ООН. Соответствующее исследование было проведено фондом ООН в области народонаселения (UNFPA).

Как пишет издание, данные собирались в 19 европейских странах и в США. Цифры говорят о том, что с октября 2020 года во всех исследуемых странах наблюдался резкий спад рождаемости в сравнении с предыдущим годом. Отмечается, что в 15 странах ЕС рождаемость в октябре снизилась на 3%, в ноябре на 5% и в декабре на 8,1%.

«Большинство людей предпочитают не заводить детей в нестабильные времена — вопрос лишь в том, имеются ли у них средства для этого», — приводит издание слова эксперта UNFPA Рэйчел Сноу.

При этом в Европе наблюдается серьёзная разница в зависимости от страны, пишет Der Spiegel: в то время как Испания сообщила о падении рождаемости на 20%, а Франция — на 13,5%, такие страны, как Дания, Финляндия, Норвегия и Нидерланды, не испытали сильных колебаний. Рэйчел Сноу отметила, что именно скандинавские страны являются наиболее стабильными в плане рождаемости.

Пандемия также повлияла на рождаемость в США: к примеру, в Калифорнии в январе этого года она упала на 10,5%, а во Флориде на 7,2%. Согласно опросам, многие семейные пары отложили планы по беременности из-за эпидемиологической ситуации.

Что касается менее развитых стран, то там временами наблюдается обратная тенденция, пишет Der Spiegel. Основная причина заключается в худшем доступе к средствам контрацепции, вследствие чего местному населению труднее снизить рождаемость по желанию. По словам Сноу, такую тенденцию можно видеть в Бангладеше, Малави, Мексике.

«Не стоит впадать в панику, что из-за пандемии упадёт рождаемость и мир опустеет. Какое-то время рождаемость может снижаться, но она может быстро вернуться на прежний уровень», — отметила Сноу.



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