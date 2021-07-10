 

Вице-премьер Украины назвал условие вступления страны в ЕС и НАТО

10.07.2021, 5:32, Новости дня
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Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций.

«Не имеет значения – завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО – мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», – приводит РИА «Новости» заявление Резникова в эфире телеканала «Украина 24».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический альянс якобы прислушивается к мнению РФ в вопросе членства Киева в НАТО.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна якобы может стать членом Евросоюза и НАТО в течение 5-10 лет. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что регулярные заявления Киева о членстве в НАТО и ЕС свидетельствуют об истерике властей страны и президента Владимира Зеленского лично.

Между тем спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.



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