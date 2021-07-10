Байден анонсировал встречу РФ и США по кибербезопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед отлетом в штат Делавэр сообщил, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности.

«Мы установили комитет – совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, будут ли для РФ какие-либо последствия, если Москва «не активизируется в вопросе» противодействия действующим в киберпространстве преступникам.

На вопрос о том, чего Байден ожидает от президента РФ Владимира Путина, глава Белого дома ответил: «Неуместно говорить, что я ожидаю от него сейчас. Но мы посмотрим».

Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали РФ множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.