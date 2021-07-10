 

Мнение: Неучтенные хакеры

10.07.2021, 4:48, Разное
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Байден и Путин провели телефонный разговор. В нем Байден потребовал от Путина навести порядок с хакерами, базирующимися на территории России и атакующими объекты США.

Предположить, что в России с ее гестапо, которое зачистило информационное пространство до состояния, что вынуждено фабриковать дела просто для того, чтобы оправдать свое существование, есть какие-то неучтенные хакеры, которые становятся поводом для жесткого разговора двух президентов, нелепо. Скорее всего, Байден под неучтенными хакерами понимает очень даже учтенных, которые под видом "их там нет" и под полным руководством кремлевских структур занимаются прощупыванием пределов возможного.

Для Байдена здесь встает проблема: он ранее уже обозначал "красные линии". И если эти линии постоянно переходят, а он ничего не предпринимает, то возникает вопрос уже к нему. Поэтому сейчас не так важна реакция Путина на прямое обвинение с американской стороны, а что именно предпримет американская сторона. Байден уже сказал, что последствия наступят в любом случае. Но слова – это просто слова. А вот что будет сделано и будет ли – вот это вопрос.

Источник: Эль Мюрид



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