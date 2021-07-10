Музыкант Шнурова превратил обращение Покровского к Билану в музыкальный трек

Музыкант Федор Локшин, работающий с Сергеем Шнуровым и другими звездами, сделал музыкальный трек из фрагментов обращения фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского к Диме Билану, которого он обвиняет в отмене своего концерта в Петербурге.

Локшин опубликовал Metal Remix обращения в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Фёдор Локшин (@feudorlokshin)

«Это шедевр!» – восхитились в комментариях подписчики музыканта.

«Вот эту хочу себе в айтюнс», – написал один из комментаторов.

«Мне кажется, это лучшее из творчества «Ногу свело!», – добавил другой подписчик.

«Хоть на звонок ставь!» – продолжили в комментариях.

Напомним, конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия

Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана». По его словам, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.

После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».