 

Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу

10.07.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, сообщил член украинской делегации Денис Казанский.

«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».

Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.

Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В РФ указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.

В конце марта полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.

В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Правоохранители сочли взрыв в Лондоне не связанным с терроризмом

15.12 / Facebook удалил «связанные с Россией» аккаунты

03.08 / Стали известны требования захватчика заложников в Киеве

26.05 / Студента из Санкт-Петербурга будут судить за торговлю оружием

21.06 / Зинченко о поражении сборной Украины от Австрии на Евро 2020: Это больше связано с менталитетом

14.09 / Звезда “Дневников вампира” стала матерью во второй раз

24.06 / Politico – Болтон должен сидеть в тюрьме — Трамп о мемуарах своего бывшего советника по нацбезопасности

25.03 / Черниговская область приближается к “красной” зоне – глава ОГА

17.08 / Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19

10.08 / Генпрокурор США сравнил движение «Антифа» с революционерами-большевиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика