В Америке создали четвероногого прыгающего робота

В университете Беркли (Калифорния, США) представили четвероногого робота, которые может не только бегать, но и перепрыгивать препятствия.

По словам разработчиков, эта машина необходима для использования на местности, где невозможно обеспечить прохождение колесных беспилотников.

До сих пор были созданы роботы, самостоятельно передвигающие и прыгающие на колесном ходу. Так называемый робопес мог только бегать. В данном же случае инженеры использовали планировщик, состоящий из двух частей. Одна прокладывает маршрут для бега, другая – для прыжков через препятствия. Робота хотят представить на ближайших высокотехнологических выставках. Пока аналогов ему в мире нет, отмечают разработчики.