Мнение: Афганистан. Смена режима

В Афганистане ключевое значение сейчас приобретает контроль над основными пограничными переходами. Их восемь. Четыре уже точно контролирует Талибан – есть подтверждения о взятии ими переходов Ислам-Кала с Ираном, Тургунди с Туркменией, Хайратон – с Узбекистаном и Шер-Хан Бандар с Таджикистаном. Под вопросом принадлежность двух переходов – Спин Болдак с Пакистаном и Заранг с Ираном. Еще два – Торхам и Акина в Фарьябе – пока принадлежат кабульскому правительству. Однако судя по темпам распада власти захват оставшихся переходов – вопрос ближайших дней.

После захвата погранпереходов у правительства останется только один транспортный коридор – кабульский аэропорт, причем сейчас идет буквально соревнование – успеет ли Турция взять его под контроль раньше талибов. Талибан настроен крайне решительно и намерен не допустить Турцию развернуть свои силы либо на крайний случай взять аэропорт под совместный контроль.

Талибы сообщили сегодня о том, что под их контролем находится примерно 85 процентов территории страны. Это довольно условные данные, так как говорить о контроле в условиях Афганистана сложно – здесь, скорее, речь может идти о договоренностях с местными органами самоуправления об отсутствии сопротивления. В реальности все боевые действия сейчас ведутся за ключевые точки, каковыми являются военные базы, местные аэродромы, перекрестки и перевалы. По факту на всех этих точках расположены населенные пункты – от уездных до провинциальных центров. В этом смысле занятие или договоренности с органами власти этих населенных пунктов и означает контроль.

Пока основной проблемой Талибана является его численность. Коллапс власти происходит гораздо быстрее, чем талибы могут увеличить свою численность за счет перехода на их сторону местных структур и ополчения. Кроме того, у Талибана просто нет достаточного числа гражданских администраторов, которые могут взять на себя хотя бы роль комиссаров и представителей движения в занятых населенных пунктах. Нет никаких сомнений, что в течение короткого времени – от силы месяц – они решат эти проблемы, но пока продвижение талибов затрудняет именно этот фактор.

[Ситуация для кабульского правительства рухнула в мае. В мае оно как-то, но контролировало 115 уездов страны, Талибан – 73. К началу июля талибы полностью захватили 204 уезда, оставив Кабулу всего 70. Остальные уезды формально считаются оспариваемыми, но в реальности Кабул их не контролирует никак]

Правительство в Кабуле довольно отчаянно обращается к международному сообществу с призывом помочь в борьбе с терроризмом, но по факту его уже списали. В свете происходящего крайне вероятно, что Талибан сумеет до конца июля занять всю территорию страны и вежливо подождет, пока американцы не эвакуируют свой персонал из Кабула, чтобы не создавать впечатление их бегства. Для талибов сейчас самым важным политическим вопросом является вопрос признания, а потому мелкие мотивы здесь не работают.

Признание последует за выборами, их проведут как можно быстрее, но по-видимому, в течение трех-пяти-шести месяцев после взятия Кабула. В промежутке будет создано какое-либо переходное правительство с ограниченным международным признанием. В этот период Талибан совершенно точно будет занят внутренними проблемами, в основном административного характера.

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