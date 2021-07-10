Мнение: О трёх местах, где начнётся война против нас

России с её самой протяжённой государственной границей не повезло с географией. Война вечно где-то у самых рубежей Отечества. А ещё вдруг начала работать старинная примета. Последние годы мальчиков в РФ на свет появляется всё больше и больше. Если 10 лет назад на 1000 девочек на свет появлялось 1052 мальчика, то теперь – 1058. И гендерный дисбаланс уже выравнивается к 30-35 годам, а не к 25-29, как было все прежние годы.

По народному мнению, дело идёт к войне.

Где она может начаться?

Британский таблоид Daily Express нашёл шесть мест, где локальные конфликты могут перерасти в полномасштабную войну. Три из них имеют прямое отношение к России.

1. США-Иран

Пентагон сообщил, что в понедельник 13 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции подошли к американским кораблям на расстояние 450 метров. В ответ на этот уже второй инцидент подобного рода в регионе за минувшие две недели американский военный корабль произвёл 30 предупредительных выстрелов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (John Kirby) обвинил иранские корабли в том, что они «действовали очень агрессивно», находясь рядом с американскими кораблями, которые сопровождали субмарину «Джорджия».

По мнению многих экспертов, ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Ираном, вероятнее всего, будет иметь серьезные экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности для Соединенных Штатов и их союзников. Если США и Иран вступят в военный конфликт друг с другом, Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который транспортируется около 30% мировой нефти. Это спровоцирует рост глобальных цен на нефть и поставит под угрозу отношения Америки с союзниками.

А учитывая, что Иран – сейчас союзник России, действия Кремля предугадать нетрудно. Ирак (не совсем удачный пример бездействия) и Сирия (удачный пример действия) дают ключи к прогнозам. Но в этот раз РФ может так легко не отделаться…

2. Иран-Израиль

Напряжённость между Ираном и Израилем растёт уже некоторое время, выливаясь в военные действия низкой интенсивности по всему Ближнему Востоку. Иран поддерживает антиизраильские группы в Секторе Газа, Сирии и Ливане, а Израиль часто наносит удары по иранским силам по всему региону. На дипломатическом уровне Израиль попытался создать антииранскую коалицию, а Иран вкладывает средства в развитие связей между вооруженными группами и негосударственными субъектами.

Хотя довольно трудно говорить о том, что эти две страны начнут более масштабную войну, если Иран решится возобновить свою ядерную программу, Израиль, возможно, начнет наносить более мощные удары непосредственно по иранским территориям. Такого рода наступление повлечет за собой более масштабные последствия, потому что оно может перерасти в угрозу для глобальных поставок нефти, что неизбежно заставит другие страны вмешаться. А специальный представитель ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд выступил на этой неделе с шокирующим предостережением, заявив, что «мы движемся к полномасштабной войне».

И хотя это в некотором смысле война прокси, ни #Россия, ни США не смогут оставаться безучастными к реальному горячему конфликту. Вопрос о формах и масштабах их вмешательства пока ещё дискуссионный. Но может сложиться так, что мало не покажется.

3. Афганистан

Здесь почву для большого конфликта заложили Соединённые Штаты, поспешно уйдя из Афганистана. Можно зубоскалить насчёт того, как первоклассная военная машина обломала зубы в борьбе с племенами кочевников и пастухов. Но факт в том, что уход Америки оставляет вакуум власти в крайне сложном регионе. И его, скорее всего, заполнят талибы.

Да, Россия сейчас пытается договориться с движением «Талибан», к слову, в РФ признанным террористическим. Но и успех этих переговоров, и соблюдение договорённостей – бабушка надвое сказала. Тогда как интерес Талибов к бывшим советским республикам Средней Азии понятен и конкретен. Но сможет ли Россия не вмешаться, если моджахеды начнут войну в российском подбрюшье, атаковав среднеазиатских партнёров? Вопрос, конечно, риторический..

И это ещё нельзя забывать, что не закрыт ни один из прежних конфликтов, в который Россия уже вовлечена, – ни #Донбасс, ни Приднестровье, ни Сирия, ни Ливия. Что будет, если полыхнёт в новом месте, а также обострится ситуация в старом, в том числе с подачи #США?

Выдержит ли Россия худший сценарий? Или пойдёт по пути #СССР, который надломила Афганская война?

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