 

Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса

10.07.2021, 3:24, Новости дня
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщило издание Pravo.

За время пандемии в Чехии с населением около 10,7 млн граждан было выявлено свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, 30331 человек умер. Республика испытывает недостаток вакцин от коронавируса, в связи с чем Израиль, Сербия и Словакия безвозмездно предоставили Праге препараты. Чехия также получила вакцины в долг от Австрии, Венгрии и Словении, передает ТАСС.

Напомним, в начале мая Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса. В начале мая премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага якобы не испытывает недостатка в вакцинах и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.

17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер, и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.

2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.



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