Астрономы обнаружили группу свободно плавающих планет

Это открытие удалось сделать благодаря наблюдениям за космосом при помощи телескопа Kepler, уточняют ученые. Целую группу планет, которые пока не привязаны ни к одной звезде, удалось обнаружить в глубинах Вселенной.

Именно поэтому их назвали свободно плавающими, пояснили астрономы. Данные космические тела находятся за пределами нашей галактики. Поэтому найти их очень трудно даже при помощи самых мощных телескопов.

На самом деле, их даже рассмотреть нельзя. Об их существовании узнали только по краткосрочным гравитационным событиям, которые провоцируют появление слабых сигналов на телескопе. Некоторые планеты по размерам примерно равны Земле. Отдельные объекты астрономы замечали и ранее, но классифицировать их не могли.