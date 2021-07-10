Дочь самурая — человек-проблема

Что стоит за увольнением директора передовой нижегородской школы Елены Моисеевой, которая делала учебу процессом вне политики. Репортаж Ильи Азара.

Увольнение Елены Моисеевой, директора обычной общеобразовательной, но прогрессивной школы № 24 в Нижнем Новгороде, возмутило не только ее учителей, но и родителей учащихся. Они начали бороться за любимого директора, и под открытым письмом в ее поддержку сейчас стоит более 2500 подписей.

Городские и областные власти долго отказывались озвучить причину увольнения, поэтому по городу поползли слухи, что все дело в отказе Моисеевой предоставить списки участвовавших в митингах в поддержку Навального учеников.

Сама Моисеева давно отстаивает политический и религиозный нейтралитет 24-й школы, в частности, запретив учителям быть членами УИК на территории школы.

30 июня в школе № 24 в Нижнем Новгороде провожали два 11-х класса. Праздник, как бы банально это ни звучало, прошел со слезами на глазах. На выпускном перед детьми выступила уже бывший директор школы Елена Моисеева. Она процитировала песню группы «Наутилус Помпилиус»:

«Воздух выдержит только тех, кто верит в себя, ветер дует туда, куда прикажет тот, кто верит в себя»,

посоветовала читать хорошие книги, слушать хорошую музыку, смотреть хорошие фильмы и дружить.

«Вы клевые!» — резюмировала она, а дети обнимали ее и называли «уникальным директором».

За пару дней до этого выпускники признавались мне, что если бы не торжество, обязательно следили бы 30 июня за «Прямой линией» президента Владимира Путина, которому они отправили вопрос о судьбе Моисеевой. «Интересно, важно ли правительству то, что у нас происходит. Интересно, важно ли им наше мнение. Вот Елене Борисовне оно было важно», — говорила мне уже бывшая ученица 11-го класса Лиля Пахомова.

Владимира Путина 30 июня о 24-й школе предсказуемо не спросили, да и вряд ли бы он ответил что-то по существу, ведь самой Моисеевой так никто прямо не сказал, за что именно ее уволили 18 июня. В тот день, вспоминает Моисеева,

к ней в кабинет пришли три человека из департамента образования города и зачитали решение об увольнении по 2-му пункту 278-й статьи Трудового кодекса, которая позволяет уволить руководителя без объяснения причин.

«Если мне нужно за что-то извиниться, если я в чем-то была не права, то неплохо бы тогда мне сказать, что я сделала не так. Да, я человек-проблема, и я такая кого-то, безусловно, не устраивала. Но что [именно] явилось триггером, последней каплей?» — отвечает мне вопросом на вопрос о причинах увольнения Моисеева, когда мы начинаем беседу в ее квартире в Нижнем Новгороде.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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