«Ноги-палочки» Пугачевой взволновали ее фанатов

Поклонники Аллы Пугачевой обеспокоились ее чрезмерной худобой после того, как в Сети появилось фото звезды в коротких шортах.

Пугачева позирует на фото с коллегой по сцене Светланой Лободой, снимок опубликован в одном из фанатских аккаунтов в Instagram. Примадонна одета в короткие кожаные шорты, однако подписчиков привлек внешний вид ног певицы, которые многие посчитали слишком худыми.

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Публикация от Гарри Галкин & Лиза Галкина (@garry.liza_galkiny)

«Обожаю талант Пугачевой, но что случилось с ней на этом фото? Ноги словно палочки, кошмар!» – написали под постом комментаторы.

«Алла! Прекратите себя так изводить, как же так. Выглядит ужасно, нет уже никакой фигуры, да и стать пропала», – считают подписчики.

«Что она делает со своей внешностью это ужасает, все меньше и меньше становится в ней той Аллы к которой мы так привыкли и любим», – добавил другой комментатор.

«Ужас! Ну как можно? Сгорбилась, ноги-крестик. Интересно, она в зеркало смотрит?» – задались вопросом пользователи соцсети.

Но не только это фото вызвало шквал комментариев в Сети. На другой фанатской странице дочери Пугачевой Лизы в Instagram появилось видео, где певица, также одетая в мини-шорты, с трудом выходит из машины при помощи мужчины.

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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

«Из машины вылезти не может сама, но зато в шортах», – написали в комментариях.

«Вау, чуть не рухнула», – заметили подписчики.

«А вы не забыли, сколько вам лет?» – поинтересовались в соцсетях.

Однако многие все же восхитились физической формой звезды и пожелали ей здоровья.

«Ножки как у девчонки», – написала одна из подписчиц.

«Шикарная Алла», – согласились другие.

«Даже в 72 – девочка-девочка», – отметили в Сети.

Ранее подруга Пугачевой Мила Андреева рассказала, как певица едва не погибла в результате пластической операции.