Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB» отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», – приводит текст сообщения ТАСС.

Тем не менее в Fitch утверждают, что этим факторам противопоставляются геополитический риск, якобы слабое государственное управление по сравнению со станами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость.

Напомним, в феврале Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента РФ на уровне «BBB». Аналогичное решение эксперты Fitch приняли в августе прошлого года. В августе 2019 года Fitch повысило суверенный рейтинг России. После этого Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга РФ на досанкционный уровень.