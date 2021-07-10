Госдеп США объявил о получении просьбы властей Гаити о вводе войск

Руководство Гаити обратилось к США с просьбой направить в республику войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры, сообщило Reuters. В Госдепартаменте США заявили, что власти Гаити запросили содействие в области безопасности и с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза.

Об обращении властей карибской страны к Соединенным Штатам стало известно от министра-делегата, занимающегося вопросами выборов и связями с политическими партиями в Гаити, Матиаса Пьера, передает ТАСС.

«Гаитянское правительство запросило содействие в области безопасности и с расследованием. И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие», – сообщил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Накануне Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. Сами задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити.