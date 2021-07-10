 

Российский ученый рассказал, каких астероидов следует опасаться

10.07.2021, 2:24, Новости дня
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Российский ученый Вячеслав Авдеев во время своей публичной лекции в Московском планетарии пояснил, что реальную опасность для землян представляют астероиды, диаметр которых не менее 40-50 метров.

Столкновение с таким объектом грозит нашей планете серьезными катаклизмами, в том числе землетрясениями, цунами, резким изменением климата и т.д. Также в момент столкновения может погибнуть очень много людей из-за взрыва.

Астероиды меньшего размера не так опасны. При прохождении через атмосферу они сгорят либо целиком, либо почти полностью. Однако, кроме диаметра, нужно учитывать также материал, из которого состоит космическое тело, а также район Земли, куда он упадет. Например, более сотни лет назад нам крупно повезло, что Тунгусский метеорит не попал в густонаселенные области.



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