РФ запустит телескоп для слежки за спутниками в 2022 году

Уникальный телескоп, благодаря которому российские специалисты смогут отслеживать движение спутников на орбите, появится в 2022 году, говорят специалисты. Об этом стало известно из официальных сообщений представителей одного из подразделений «Роскосмоса».

Новый телескоп создают ученые на Алтае. Благодаря ему, отечественные специалисты смогут не только видеть сами спутники и траекторию их полета, но и отдельные их части. Можно оценить техническое состояние каждого аппарата во многих случаях понять, для чего он предназначен и даже определить наличие неисправности.

Напомним, что сейчас практически все космические страны пытаются создать аналогичные телескопы, которые позволят взять под контроль ситуацию на околоземной орбите.