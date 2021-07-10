Военнослужащий ВСУ предупредил о готовящихся провокациях против ЛНР

Генпрокуратура ЛНР получили информацию о готовящихся провокациях со стороны силовиков Украины в Донбассе от военнослужащего ВСУ, сообщила представитель ведомства Инна Семенова.

«На «горячую линию» Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения», – цитирует РИА «Новости» Семенову.

Ранее в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе. За последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась, за минувшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия.

Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе. Сообщалось, что ВСУ заминировала сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ЛНР также заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.