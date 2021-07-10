 

Военнослужащий ВСУ предупредил о готовящихся провокациях против ЛНР

10.07.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генпрокуратура ЛНР получили информацию о готовящихся провокациях со стороны силовиков Украины в Донбассе от военнослужащего ВСУ, сообщила представитель ведомства Инна Семенова.

«На «горячую линию» Генеральной прокуратуры ЛНР поступил звонок от военнослужащего 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Заявитель рассказал, что 128-я бригада готовит провокацию в отношении Народной милиции ЛНР с использованием тяжелого вооружения», – цитирует РИА «Новости» Семенову.

Ранее в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе. За последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась, за минувшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия.

Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе. Сообщалось, что ВСУ заминировала сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ЛНР также заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе

09.10 / Конфликт в Карабахе: какую роль играет Москва?

31.05 / Британские ученые разработали метод увеличения урожайности томатов

13.10 / Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении коллеги в Санкт-Петербурге

22.10 / Путин ответил на заявления Эрдогана по Крыму

04.04 / В Иордании пресекли попытку переворота, власти арестовали 20 человек

28.09 / ОДКБ призвала Армению и Азербайджан воздержаться от провокаций

26.12 / Число инфицированных COVID-19 превысило в мире отметку в 80 млн

19.12 / На Украине число умерших вдвое превысило число новорожденных

15.12 / Еще один нардеп от “Слуги народа” заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика