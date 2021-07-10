 

При нападении около детского сада в Марселе застрелен один человек

10.07.2021, 1:36, Новости дня
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Во французском Марселе один человек скончался от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения, передает телеканал BFM TV.

Нападение случилось в пятницу днем в 11-м округе Марселя, недалеко от здания детского сада. Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивает полиция, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 18-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Вскоре он умер от полученных ран. Как отмечает телеканал со ссылкой на свои источники, погибший занимался торговлей наркотиками.

По предварительным данным, трое прохожих поспешили на помощь пострадавшему, однако неизвестный напал на них с ножом. На данный момент не ясно, был ли это тот же человек, который открыл стрельбу.

Ранее неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения. Позже преступника задержали.



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