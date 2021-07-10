 

Европейский регулятор рекомендует включить риск воспаления сердечной мышцы в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

10.07.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом пресс-служба регулятора проинформирована 9 июля. 

Такие заболевания сердца, как миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, говорится в сообщении. Комитет ЕМА рекомендовал внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов от этих двух вакцин. 

Комитет пришел к такому выводу на основании исследования. Специалисты ЕМА рассмотрели 145 случаев миокардита среди пациентов, получивших Comirnaty, и 19 случаев – среди привившихся Spikevax. 

Также они исследовали информацию о 138 случаях перикардита после прививки Pfizer и 19 случаях после Moderna.

В ЕМА выяснили, что случаи воспаления сердечной мышцы возникали у молодых взрослых мужчин в течение 14 дней после получения прививки, чаще – после второй дозы. Исследовали эти побочные эффекты у пациентов из стран Европейской экономической зоны. 

Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений.

“Научные данные показывают, что они снижают смертность и госпитализацию в связи с COVID-19”, – напоминают авторы релиза. 

Информации о возникновении побочных эффектов в виде воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca ЕМА не обнаружило. 

В США риск воспаления сердечной мышцы добавили в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna в конце июня.

Контекст:

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) сообщали, что с апреля 2021 года в США участились случаи миокардита и перикардита у пациентов до 30 лет после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Информации о появлении таких симптомов после получения прививки Johnson & Johnson не было. Всемирная организация здравоохранения обещала изучить случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.

Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление наружной оболочки сердца. В обоих случаях иммунная система организма вызывает воспаление в ответ на инфекцию или какой-либо другой фактор. Симптомы могут включать боль в груди, одышку или учащенное сердцебиение, уточнили в СDC. Большинство пациентов в США, у которых появились такие симптомы, хорошо реагировали на лечение, их состояние быстро улучшилось.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Эффективность вакцины Pfizer / BioNTech оценивается в 95%, Moderna – на уровне 94,1%, Johnson & Johnson – от 66% до 72%.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски

11.11 / Белковский: События на Южном Кавказе позволяют задать вопросы о реальности глобальной армянской диаспоры

14.02 / Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии – опрос

26.02 / Россия выразила готовность производить с Испанией вакцину от COVID-19

07.02 / Симоньян раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию россиян

08.03 / В РФ за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса

02.08 / Назван вред от ежедневного использования санитайзеров

07.01 / В РФ ужесточили правила размещения пиротехники в торговых залах

12.05 / Мадуро объявил о скорых поставках «Спутника лайт» в Венесуэлу

12.06 / Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика