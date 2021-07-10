Европейский регулятор рекомендует включить риск воспаления сердечной мышцы в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

Об этом пресс-служба регулятора проинформирована 9 июля.

Такие заболевания сердца, как миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, говорится в сообщении. Комитет ЕМА рекомендовал внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов от этих двух вакцин.

Комитет пришел к такому выводу на основании исследования. Специалисты ЕМА рассмотрели 145 случаев миокардита среди пациентов, получивших Comirnaty, и 19 случаев – среди привившихся Spikevax.

Также они исследовали информацию о 138 случаях перикардита после прививки Pfizer и 19 случаях после Moderna.

В ЕМА выяснили, что случаи воспаления сердечной мышцы возникали у молодых взрослых мужчин в течение 14 дней после получения прививки, чаще – после второй дозы. Исследовали эти побочные эффекты у пациентов из стран Европейской экономической зоны.

Регулятор подчеркивает, что польза от всех разрешенных вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивает их риски, учитывая опасность заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений.

“Научные данные показывают, что они снижают смертность и госпитализацию в связи с COVID-19”, – напоминают авторы релиза.

Информации о возникновении побочных эффектов в виде воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca ЕМА не обнаружило.

В США риск воспаления сердечной мышцы добавили в список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna в конце июня.

Контекст:

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) сообщали, что с апреля 2021 года в США участились случаи миокардита и перикардита у пациентов до 30 лет после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Информации о появлении таких симптомов после получения прививки Johnson & Johnson не было. Всемирная организация здравоохранения обещала изучить случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.

Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление наружной оболочки сердца. В обоих случаях иммунная система организма вызывает воспаление в ответ на инфекцию или какой-либо другой фактор. Симптомы могут включать боль в груди, одышку или учащенное сердцебиение, уточнили в СDC. Большинство пациентов в США, у которых появились такие симптомы, хорошо реагировали на лечение, их состояние быстро улучшилось.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Эффективность вакцины Pfizer / BioNTech оценивается в 95%, Moderna – на уровне 94,1%, Johnson & Johnson – от 66% до 72%.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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