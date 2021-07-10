Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 742 млн грн для судов

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В релизе указано, что работники аппарата судов не своевременно получают зарплату.

“На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Предусмотренных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Закон, подписанный президентом, позволит урегулировать вопросы оплаты их труда”, – говорится в релизе.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении 17 июня.

В пояснительной записке сказано, что финансирования, которое заложили в бюджете изначально, недостаточно не только на выплату зарплаты, но и на поточные расходы, в том числе – оправку корреспонденции и коммунальные платежи.

Ненадлежащее финансирование угрожает независимости судов, а местные и апелляционные суды Украины из года в год сталкиваются с такой проблемой, отмечается в документе.

Подписанный Зеленским закон вступит в силу на следующий день после публикации.

В Офисе президента уточнили, что выделение этих средств позволит “частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов”.

Контекст:

В 2020 году ряд украинских судов из-за дефицита финансирования прекращали отправку корреспонденции и, как заявляла глава аппарата Пятого апелляционного суда Светлана Плотницкая, фактически останавливали работу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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