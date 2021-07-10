 

Особенности работы мозга позволяют нам видеть лица в разных предметах

10.07.2021, 1:30, Новости дня
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Система распознавания лиц в человеческом мозге работает с большой скоростью, отмечают специалисты по нейробиологии из сиднейского университета. Для того чтобы ускорить процесс наш мозг использует несколько упрощенные алгоритмы.

Это и является причиной тому, что мы якобы видим лица в различных предметах, особенно в кучевых облаках на небе, которые всегда обретают причудливые формы.

Все дело в том, что наш мозг просто не успевает зафиксировать разницу между настоящим человеческим лицом и формой, лишь отдаленно напоминающим его. Затем, когда образ зафиксирован, мы пытаемся дополнить его при помощи самой обыкновенной фантазии и начинаем искать недостающие детали. Кстати, процедура узнавания лиц у нас длится всего-то несколько миллисекунд.



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