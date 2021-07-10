 

На дне Саяно-Шушенского водохранилища обнаружены 200 древних курганов

10.07.2021, 1:30, Новости дня
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Примерно две сотни курганом, относящихся к раннему скифскому периоду, найдены во время археологической экспедиции на дне Саяно-Шушенского водохранилища.

Ученые напоминают, что археологи активно работают в Туве еще с шестидесятых годов прошлого века. За это время они сделали немало открытий. В частности, обнаружены стоянки людей, живших в период неолита и палеолита.

Данная территория была заселена еще много тысяч лет назад. Скифские курганы – вовсе не самые древние на ней. Начало активных исследований связывают со строительством и последующим запуском Саяно-Шушенской ГЭС. Сначала хотели изучить территорию, которая подлежит затоплению. Затем оказалось, что там непочатый край работы.



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