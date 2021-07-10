Талибы захватили один из районов Кандагара

Губернатор провинции пояснил о контроле над ситуацией.

Члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» захватили седьмой район афганского города Кандагар и два аванпоста. Об этом сообщили источники ToloNews.

Они утверждают, что некоторые жители седьмого района покинули свои дома. При этом местная полиция сообщила, что туда прибыли дополнительные силы, чтобы отразить нападение талибов.

При этом, как передает РИА Новости, губернатор провинции Кандагар Рахматуллах Рауфи заявил, что ситуация находится под контролем. Сам он, по собственным словам, сейчас в столице провинции.

Переговорщик «Талибана» Шахабуддин Делавар, находящийся сейчас в Москве на переговорах вместе с двумя другими членами делегации, сказал, что сейчас под их контролем находится «85%» афганской земли» — более 250 районов, более 170 из которых были захвачены за последние два месяца. При этом он сказал, что талибы не будут атаковать города, чтобы предотвратить кровопролитие. По его словам, причиной нападений является то, что их требования об освобождении заключенных и исключении имен лидеров из черного списка ООН не выполняются.

Делавар подчеркнул, что «Талибан» делает все возможное, чтобы помешать «Даишу» (арабское название ИГИЛ, запрещенной в РФ террористической организации) на афганской территории, и что движение будет стремиться уничтожить производство наркотиков в стране. По оценкам экспертов, доля самих талибов в обороте афганского наркотрафика составляла в 2018 году от 100 до 400 млн долларов в год. Делавар также заверил, что территория Афганистана никогда не будет использована против соседних государств.

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Талибы приехали в Москву накануне. За день до этого Таджикистан обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном. Президент РФ Владимир Путин пообещал Таджикистану помощь в двустороннем порядке или по линии ОДКБ в случае эскалации на границе с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США объявили о том, что они начали выводить свой контингент из страны. После начала вывода войск талибы начали масштабное наступление на правительственные силы. Афганская армия объявила мобилизацию.

Последние военнослужащие США и НАТО 2 июля покинули авиабазу в афганском Баграме, с которой американцы все 20 лет осуществляли операции против талибов. Она была передана властям Афганистана. Это случилось после того, как США объявили о том, что они начали выводить свой контингент из Афганистана по соглашению с «Талибаном». После этого талибы начали масштабное наступление на правительственные силы.

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