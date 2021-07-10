Теннисист Евгений Кафельников намекнул, что его дочь Алеся стала мамой

22-летняя Алеся Кафельникова стала мамой – так, по крайней мере, считают подписчики ее отца Евгения Кафельникова и другие интернет-пользователи. Поводом к тому стали твиты известного российского теннисиста, которые были опубликованы еще 8 июля. Он сообщил в Twitter, что собирается выпить, так как у него есть для этого весомые причины.

Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! – написал Евгений.

На вопрос “Вы дедушка? Поздравляю!” Кафельников, с которым у Алеси были (или есть до сих пор) натянутые отношения, поблагодарил, не раскрывая подробностей. А когда у него попытались выяснить повод для праздника, Евгений ответил:

Когда дедом станете, тогда и кирнете.

Сама Алеся Кафельникова хранит молчание – в своем Instagram девушка ничего не публиковала с 27 июня. Ее супруг Георгий Петришин тоже не комментирует высказывание тестя.

Алеся и Евгений Кафельниковы

Напомним, свое положение Алеся рассекретила совсем недавно, также в июне она ответила на вопросы подписчиков в сети. Алесю спросили, как протекает беременность, например, был ли у нее токсикоз, и главное, почему она так долго скрывала, что скоро будет мамой.

Все спокойно, токсикоза не было, так как у нас одинаковая группа крови, – ответила Алеся в сторис и добавила, – Никто ничего не скрывал, я просто не говорила об этом в сетях. Близкие все знали. На мероприятия я тоже ходила, кто спрашивал, им отвечала. Не планировала ничего афишировать, но у меня запросили обложку, поэтому решила поделиться снимками.

Свою беременность Алеся подтвердила в середине июня, однако это предполагали еще в декабре. А в начале апреля по интернету разошлись скриншоты из сторис кулинарной мастерской на Бали, куда приходила модель. На тех кадрах Алеся в льняном топе готовит блюда местной кухни. Благодаря открытому верху был виден уже округлившийся живот Алеси.

Кафельникова стала встречаться с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. Алеся и Георгий поженились 22 мая этого года, о чем стало известно от самой молодой жены и будущей мамы.