Красные линии Путина, или из-за чего начнётся третья мировая война

Владимир Поляк 08.07.2021

Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

Ряд серьезных инцидентов недавнего времени, связанных с противостоянием Запада и России, снова поставил вопрос о возможности мировой войны на повестку дня.

Опасения вероятного вторжения РФ в Украину в мае-июне 2021, возникшие после массированной концентрации российских войск на границах с Украиной, были устранены только после встречи российского и американского президентов в Женеве.

Однако вскоре произошел инцидент с британским эсминцем «Дефендер» в спорных территориальных водах Черного моря. После чего президент Путин заявил, что вполне можно топить корабли НАТО, поскольку из-за этого, мол, «третья мировая война не начнется». В этом же ряду стоят и его слова о таинственных красных линиях, которые РФ никому не позволит пересекать.

Экспертное сообщество стало активно обсуждать, где же пролегают эти красные линии со стороны России. В докладе Центра стратегических исследований им. Бегина-Садата от 4 июля 2021 доктор Иржи Валента, в прошлом преподаватель и координатор программы по исследованию РФ в Военно-морском колледже США и автор книги «Вторжение в Чехословакию», высказал мнение, что главная красная черта Путина пролегает по территории Украины.

Как считает эксперт, российская операция весны-лета 2021 года была ничем иным, как масштабной и преднамеренной попыткой запугать противника – страны НАТО. Действия, выполненные по приказу Путин, не были ни обычными учениями, ни репетицией или прелюдией к вторжению. Это была дипломатия угроз.

Незадолго до саммита НАТО 14 июня Путин как раз и заявил, что Западу не позволят перейти «красные линии» России. На взгляд Валенты, основная красная черта Путина состоит в том, чтобы не дать Украине присоединиться к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), чтобы в дальнейшем в него вступить.

«Что касается расширения НАТО и продвижения НАТО к границам России, это долгое время было вопросом первостепенной важности для РФ с точки зрения ее национальной безопасности», – сказал Путин в интервью незадолго до саммита НАТО в Брюсселе. Он заявил также, что западные державы «просто плевали на наши интересы».

Украина подала заявку на вступление в программу еще в 2008 году. В том же году участники саммита в Бухаресте отклонили ПДЧ для Украины и Грузии из-за возражений Германии и Франции. Ни одна из стран не хотела провоцировать русских. После ухода Януковича в 2014 году и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский неоднократно пытались стать участниками плана, но получали отказ. С другой стороны, страны Балтии и Польша открыто поддерживают членство Украины в НАТО.

С 2020 года Украина является членом клуба государств-партнеров, который способствует развитию военной совместимости вооруженных сил стран-членов НАТО и государств-партнеров. Как полагает Валента, «запугивание со стороны русских сработало». Хотя Украине и Грузии были предоставлены различные новые инструменты военного сотрудничества с членами НАТО, в ближайшее время они вряд ли станут членами альянса.

Со своей стороны отметим, что Валента безусловно прав в том, что одна из главных красных линий Путина состоит в том, чтобы не дать Украине вступить в НАТО. Но дело не только в этом. 3 июля 2021 года он подписал указ о вступлении в силу новой редакции «Стратегии национальной безопасности России». Как указали эксперты, главное послание этой стратегии — антизападничество как идеология. Наиболее ярко это выражено в главе под названием «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

В ней США и их союзники прямо обвиняются в том, что именно с их стороны «традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются нападкам», и вместе с транснациональными корпорациями, иностранными некоммерческими организациями они «оказывают информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов Российской Федерации».

Образ внешнего врага и связи с ним тех, кто критикует действующую российскую власть, подан совершенно отчетливо: «Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в РФ социально-экономические проблемы для… инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества». Отметим, что пока в список «недружественных стран», входят только США и Чехия. Но наличие маленькой Чехии в списке довольно символично.

Еще совсем недавно главными врагами РФ считались, как иронизировали комментаторы, «две сверхдержавы» – Эстония и Грузия. Но если вспомнить, что советская оттепель закончилась в 1968 году вторжением в Чехословакию, а период либеральных российских реформ – вторжением в Грузию в 2008 году, ситуация выглядит довольно угрожающе.

Тем более, что в списке союзников указаны «страны СНГ, Китай и Индия», вместе с которыми РФ собирается противостоять Западу. Ось Москва-Пекин-Дели фактически означает возвращение к концепции евразийства, разработанной еще в 20-е годы российскими мыслителями Николаем Трубецким и Петром Савицким. В их трудах РФ (в границах Российской империи) провозглашалась особой евразийской цивилизацией, союзниками которой являются великие цивилизации Востока. Хотя в нынешней концепции евразийство не упоминается, но не случайно экономический союз стран СНГ называется Евразийский экономический союз. В этой связи Украина (и в меньшей степени Беларусь) действительно являются одними из главных ключевых элементов «Стратегии национальной безопасности России». Таким образом, Россия, как ранее Советский Союз, вновь начинает готовиться к войне с Западом на всех фронтах: военном, идеологическом, экономическом. В концепции о подготовке к войне для «защиты национальных интересов России» это сказано совершенно ясно.

Что касается возможности третьей мировой войны, то если РФ не начала войну после того, как Турция сбила ее военный самолет, это не значит, что США или Великобритания не предпримут никаких ответных действий в ответ на атаку их военных кораблей.

Владимир Поляк, «Детали». На снимке: российские войска. Фото: Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP˜