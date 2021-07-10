 

Вратарь «Зенита» Лунев прибыл в Германию для заключения контракта с «Байером»

10.07.2021, 0:42, Новости дня
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Российский футболист, вратарь Андрей Лунев, выступавший за петербургский «Зенит» и сборную России, приехал в Германию, чтобы подписать контракт с немецким «Байером».

Лунев приехал в город Леверкузен, там он пройдет медицинское обследование, после чего подпишет бумаги, передает ТАСС со ссылкой на журнал Sport Bild.

Контракт вратаря с «Зенитом» закончился 30 июня, после этого он стал свободным агентом.

«Байер 04» занял в прошлом чемпионате Германии шестое место, он будет выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Лунев играл в «Зените» с декабря 2016 года, до этого он играл за «Уфу», московское «Торпедо» и другие российские клубы.



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