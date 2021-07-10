 

США и Франция увидели «вызовы со стороны РФ в Европе»

10.07.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты продолжат консультации с Францией по поводу «вызовов со стороны РФ в Европе», говорится в сообщении Пентагона по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи главы американского ведомства Ллойда Остина и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

«Вызовы со стороны РФ в Европе и в других частях [света] вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС.

Министры также рассмотрели «вызов со стороны Китая». «Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе», – приводит ведомство высказывания Остина.

Напомним, в среду председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы входящих в Евросоюз стран вернутся к обсуждению отношений с Россией на будущих саммитах.

В июне главы государств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Перед этим Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / ГБР открыло производство в отношении главы Луганской ОГА Гайдая в связи с сентябрьскими пожарами

06.07 / Лавров отметил значительный потенциал кооперации РФ и стран АСЕАН

11.11 / Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к «Украина.ру»

18.01 / Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Арбере

29.09 / Водитель открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве

02.03 / Украинская делегация в ТКГ назвала главное условие реализации соглашений по Донбассу

23.08 / Старшая сестра Дональда Трампа заявила, что у него “нет принципов”

02.09 / Пентагон заявил о намерении Пекина вдвое увеличить китайский ядерный арсенал

17.09 / Оценен вред природе, нанесенный синтетической одеждой

31.01 / Демограф Либанова о населении Украины в 2050 году: Стоит говорить о 29–30 миллионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика